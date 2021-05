Esporte Com show de Gabigol, Fla atropela o Volta Redonda e vai à final do Carioca Rubro-negro aguarda o vencedor do duelo entre o Fluminense e a Portuguesa, que se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Maracanã

Tendo iniciado a partida já com uma vantagem de 3 a 0 no placar agregado, o Flamengo novamente impôs seu ritmo sobre o Volta Redonda. Com show de Gabigol - que fez dois e deu uma assistência - o Rubro-Negro goleou por 4 a 1 e se classificou para a final do Campeonato Carioca NA na noite deste sábado (8). Os outros gols foram marcados por Michael e Vitinho. João Carlos d...