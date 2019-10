Esporte Com show de Bruno Henrique, Fla bate Athletico-PR e mantém vantagem na liderança Invicto há 11 jogos no Brasileirão, o rubro-negro carioca sustentou a vantagem de oito pontos sobre o vice-líder Palmeiras

Em tarde inspirada de Bruno Henrique, que marcou dois gols, um deles de letra, o Flamengo emplacou a terceira vitória seguida no Brasileirão ao bater o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do campeonato. Invicto há 11 jogos no Brasileirão - além de três na Copa Libertadores -, o Flamengo sustentou a vantagem de oito pontos sobr...