Esporte Com show de Agüero, Manchester City atropela Brighton; Chelsea apenas empata Equipes entraram em campo pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, que teve oito jogos disputados neste sábado (31)

O Manchester City voltou a dar espetáculo neste sábado, desta vez pela quarta rodada do Campeonato Inglês ao golear o Brighton por 4 a 0 em casa, no Etihad Stadium. O argentino Sergio Agüero foi o grande destaque da partida, ao marcar dois gols e dar uma assistência. Outro grande, o Chelsea, também jogou em casa e apenas empatou em 2 a 2 com o Sheffield. Em Manc...