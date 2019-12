Esporte Com Serra lotado, Goiás perde para o Fortaleza em confronto direto pela Libertadores Equipe esmeraldina foi derrotada por 2 a 1, em casa. Empatados com 49 pontos, os dois clubes se garantem na Sul-Americana, já que o Fluminense não poderá alcançá-los

O Goiás se complicou na disputa por uma vaga na Libertadores 2020, mas está garantido na Sul-Americana. Neste domingo (1º), a equipe esmeraldina contou com o apoio de 27.284 torcedores pagantes, mas foi derrotada, por 2 a 1, pelo Fortaleza, no Serra Dourada, e pode terminar a 36ª rodada a quatro pontos do grupo de classificação à Libertadores (G8). Os gols do duelo f...