Esporte Com semana para treinar, Atlético-GO vive clássico da próxima rodada Dragão já vive preparação para o próximo jogo, pela 6ª e última rodada do 1º turno do Estadual, enquanto alviverde tem disputa pela Sul-Americana

O Atlético já vive a semana do clássico com o Goiás, que será disputado domingo (16), às 16 horas, no Estádio Olímpico. Após a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil, com vitória sobre o União, em Rondonópolis/MT, o elenco atleticano terá primeira semana cheia de treinos desde a chegada do técnico Cristóvão Borges. O treinador chegou ao clube no dia 23 de jan...