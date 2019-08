Esporte Com seis mudanças, Ney Franco esboça time do Goiás para jogo contra o Bahia Por causa de suspensões e lesões, treinador foi forçado a fazer alterações em todos os setores da equipe

O Goiás terá seis mudanças na equipe em relação ao último jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no Estádio Serra Dourada. Ney Franco perdeu, por suspensão e lesão, sete jogadores e esboçou o time que deve enfrentar o Bahia, domingo (18), na Fonte Nova. Por causa de lesão, o treinador perdeu o lateral direito Daniel Guedes (com entorse no tornozelo) e Giov...