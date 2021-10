Esporte Com saudade da torcida, zagueiro do Atlético-GO quer 'embalar mais vitórias' Eder revela saudade da torcida do Atlético-GO e a curtição com vaias antes do jogo em Fortaleza: "faltava demais isso"

O zagueiro Eder está no Atlético-GO desde o início de 2020. Pela primeira vez, ele disputará um jogo, no Estádio Antonio Accioly, com a presença da torcida atleticana. Será nesta quarta-feira (6), às 19 horas, contra o Athletico-PR. Ano passado, Eder chegou a atuar com os torcedores do Dragão ao lado do time, mas as partidas foram disputadas no Estádio Olímpico. O joga...