Esporte Com samba e pagode, Rafinha é recebido pela torcida do Flamengo na chegada ao Rio Rafinha assinou um contrato por dois anos, até junho de 2021. Nesta semana inicia o trabalho no CT do Ninho do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro, e a apresentação oficial está marcada para esta terça-feira

Com samba e pagode, o lateral-direito Rafinha chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. No início da tarde desta segunda-feira (24), o novo reforço do clube carioca desembarcou no aeroporto Santos Dumont, na zona sul da capital carioca, e foi recebido com muita festa, até bolo recebeu de presente, por cerca de 50 torcedores rubro-negros. O novo latera...