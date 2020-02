Esporte Com salários atrasados, jogadores do Vasco decidem não dar mais entrevistas O time do Vasco estreia na Taça Rio, fora de casa, sábado, às 19 horas, diante do Resende

Com dois meses de salário atrasados, além de férias e segunda parcela do 13º, os jogadores do Vasco se reuniram com a diretoria e decidiram, a partir desta quarta-feira, não dar mais entrevistas, enquanto não for encontrada uma solução. "Foi conversado, os atletas decidiram não falar com a imprensa, não dar entrevistas. Obviamente, nada contra a imprensa. eles estão ...