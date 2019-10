Esporte Com só uma tentativa, Darlan avança em 2º à final do arremesso de peso no Mundial A final do arremesso de peso no Mundial está agendada para começar às 14h05 (horário de Brasília) deste sábado (5)

Darlan Romani nem precisou se esforçar muito para se classificar à final do arremesso de peso no Mundial, nesta quinta-feira, em Doha, no Estádio Internacional Khalifa. Logo em sua primeira tentativa, ele conseguiu superar a marca mínima exigida ao atingir 21,69 metros. Assim, decidiu abrir mão das suas tentativas seguintes. A final do arremesso de peso no Mundial ...