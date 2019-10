Esporte Com Sánchez decisivo, Santos vence Ceará de virada na Vila Belmiro Com o resultado, a equipe santista chegou aos 51 pontos na terceira colocação, dois atrás do Palmeiras e dez a menos que o líder Flamengo

O talento do uruguaio Carlos Sánchez, autor de duas lindas assistências, corrigiu o erro tático cometido pelo técnico Jorge Sampaoli no primeiro tempo e garantiu a vitória do Santos, por 2 a 1, de virada, sobre o Ceará, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe santista chegou aos 51 pontos na terceira...