Esporte Com Rojas e Gómez, Paraguai encerra preparação para encarar a Argentina em BH Equipes vão se enfrentar pela 2ª rodada do Grupo B nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30

Com todos os 23 jogadores à disposição, o técnico Eduardo Berizzo encerrou nesta terça-feira (18) a preparação da seleção do Paraguai para a partida contra a Argentina, nesta quarta (19), às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. O volante Rodrigo Rojas, que se lesionou na estreia contra o Catar, treinou normalmente n...