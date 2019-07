Esporte Com Rodrygo titular e falha de Marcelo, Real perde para o Tottenham na Alemanha

O Real Madrid continua sem engrenar na preparação para a temporada 2019/2020 do futebol europeu. Nesta terça-feira, com Rodrygo como titular pela primeira vez e um erro grosseiro de Marcelo, o time perdeu para o Tottenham por 1 a 0, em Munique, pelas semifinais da Copa Audi, um torneio amistoso de dois dias disputado no estádio do Bayern, a Allianz Arena. O único gol d...