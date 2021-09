Esporte Com rodada dupla, Stock Car chega a Goiânia; confira programação Ao todo, quatro corridas marcam o retorno da categoria à cidade. Piloto goiano estreia no campeonato

A Stock Car deu início nesta quinta-feira (16) ao final de semana de treinos e corridas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para as disputas das etapas 8 e 9 da temporada 2021. A rodada dupla contará com corridas no circuito misto e no anel externo, mais veloz. Essa será a segunda e última vez que o circo da categoria desembarca na capital goiana. ...