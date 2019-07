Esporte Com rivalidade além do campo, Chile e Peru disputam vaga Último finalista sai de jogo marcado por conflitos, históricos e esportivos, entre países que dizem não levar isso a campo

Em um confronto carregado de história que vai além esporte, remetendo a uma rivalidade iniciada no século XIX, as seleções do Chile e Peru se enfrentam hoje, às 21h30, na Arena do Grêmio para definir segundo finalista da Copa América, ainda que com os papeis de favorito e franco atirador bem definidos. Os países se enfrentaram na Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1883, co...