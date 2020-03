Esporte Com reviravolta, gestores do Cruzeiro decidem pela permanência de Adilson Batista Dada como certa no fim da manhã desta quinta-feira, a sua demissão não se concretizou

A situação do técnico Adilson Batista no Cruzeiro sofreu uma reviravolta. Dada como certa no fim da manhã desta quinta-feira, a sua demissão não se concretizou. Em contato com a reportagem do Estado, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, garantiu que o treinador seguirá à frente do time, apesar dos recentes resultados ruins. A decisão...