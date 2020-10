Esporte Com retornos, Goiás terá mudanças para jogo contra o Flamengo Os laterais Edilson e Caju, além do atacante Douglas Baggio devem ser novidades na formação esmeraldino para o jogo desta terça-feira (13)

A caminho do Rio de Janeiro, o Goiás terá mudanças para encarar o Flamengo nesta terça-feira (13). Duas alterações estão confirmadas e outras duas ainda são analisadas pelo técnico Enderson Moreira, que igualou a pior sequência sem vitória à frente do time esmeraldino. O lateral direito Edilson cumpriu suspensão e retorna à formação titular. No meio-campo, Breno assume a vaga de Gilb...