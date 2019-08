Esporte Com retornos de Dedé e Léo, Cruzeiro inicia preparação para jogo contra o Vasco Equipes se enfrentam no domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de folgar na última segunda-feira, o elenco do Cruzeiro iniciou na tarde desta terça-feira a sua preparação para enfrentar o Vasco, no domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Léo e Dedé foram as novidades e, recuperados de lesão, poderão voltar ao time titular. Outro que deverá estar em campo é o atacante Pedro ...