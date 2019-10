Esporte Com retorno decisivo de Geromel, Grêmio vence Ceará e encosta no G-6 Por conta de show da banda Iron Maiden na Arena, tricolor atuou em Caxias. Recuperado de lesão, zagueiro marcou o gol da vitória por 2 a 1

Na partida que marcou a volta do capitão Pedro Geromel aos gramados depois de um mês, o zagueiro balançou as redes e o Grêmio derrotou o Ceará por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 24ª rodada. O jogo não foi realizado em Porto Alegre (RS) porque a Arena do Grêmio recebeu nesta quarta o show da banda Iron Maiden. A vitóri...