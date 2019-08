Esporte Com retorno de veteranas, seleção brasileira feminina vence Argentina em amistoso Em um jogo amistoso e em clima de festa, que marcou os retornos das veteranas Camila Brait, Fabiana e Sheilla, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Argentina com muita facilidade, por 3 sets a 0

