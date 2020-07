Esporte Com reservas, São Paulo vence Guarani, ajuda Corinthians e encara Mirassol Com o resultado, o clube do Morumbi se classifica em primeiro do Grupo C, com 21 pontos, e encara o Mirassol nas quartas de final

A equipe reserva do São Paulo jogou para valer na tarde deste domingo (26), na Vila Belmiro, e venceu o Guarani por 3 a 1 na 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. Os gols tricolores foram marcados por Everton, Helinho e Paulinho Boia, enquanto Rafael Costa fez para o time de Campinas. Com o resultado, o clube do Morumbi se classifica em primeiro do Grupo C, com...