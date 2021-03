Esporte Com reservas, Palmeiras vence o São Caetano pelo Paulista Alviverde atuou com uma equipe formada por reservas e atletas da base

Atual campeão paulista, o Palmeiras conquistou nesta quinta-feira (11) sua primeira vitória na edição 2021 do Estadual, diante do São Caetano, por 3 a 0, em partida atrasada da primeira rodada. No Allianz Parque, o time alviverde atuou com uma equipe formada por reservas e atletas da base. Tony (contra), Breno Lopes e Lucas Lima fizeram os gols da equipe, que es...