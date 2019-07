Esporte Com reservas, Internacional derrota o Ceará e se mantém invicto em casa Foi o sexto triunfo do colorado em sete jogos no Beira-Rio

Com um time alternativo, o Internacional voltou a vencer em seus domínios após duas rodadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O sexto triunfo em sete jogos no Beira-Rio, onde ainda está invicto, foi alcançado neste sábado sobre o Ceará pelo placar de 1 a 0. Agora com 20 pontos, os gaúchos chegaram ao quinto lugar na tabela de classificação e ficaram mais tranqu...