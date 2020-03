Esporte Com reservas, Goiás mira melhorar posição no Goiano Time terá o auxiliar Rodney Gonçalves como comandante à beira do campo na partida contra a Aparecidense

Com passo importante dado na Copa do Brasil, após vitória sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, o Goiás volta sua atenção para a fase de classificação do Campeonato Goiano. O time será recheado de jogadores considerados reservas e terá Rodney Gonçalves como comandante à beira do campo no duelo deste domingo (15), contra a Aparecidense, no Estádio Olímpico, que não receberá públi...