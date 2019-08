Esporte Com reservas, Corinthians visita o desesperado Avaí Focado nas quartas de final da Sul-Americana, equipe paulista busca vitória na Ressacada com equipe alternativa. Leão ainda não venceu na competição

O Corinthians enfrenta o Avaí, neste domingo (25), às 19 horas, fora de casa, para mostrar que sua força para tentar o título brasileiro vai além da equipe titular. Preocupado com o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira (29), diante do Fluminense, Carille vai usar os reservas na Ressacada para continuar a perseguição aos líderes do Brasile...