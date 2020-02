Esporte Com reservas, Atlético só empata com o Tombense e tropeça de novo no Mineiro A igualdade deixou o Atlético com oito pontos. Já o Tombense, com um jogo a menos, segue invicto, com cinco e na sétima colocação

O Atlético Mineiro voltou a tropeçar no Estadual. Neste domingo, empatou a segunda partida consecutiva ao não ir além do 1 a 1 com o Tombense, no Independência, em partida válida pela quarta rodada. Pesou para isso a escalação da formação reserva pelo técnico Rafael Dudamel. A igualdade deixou o Atlético com oito pontos. Já o Tombense, com um jogo a menos, segue invic...