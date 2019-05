Esporte Com reservas, Atlético-MG perde no Chile pela Copa Sul-Americana O Atlético poderá reverter, o resultado de 1 a 0 do jogo de ida, no duelo da volta. A partida está marcada para o dia 28, próxima terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte

Com um time quase todo reserva, o Atlético Mineiro foi derrotado em sua estreia na Copa Sul-Americana. Vindo da eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores, o time brasileiro foi batido pelo Unión La Calera por 1 a 0, na noite desta terça-feira (21), no gramado sintético do estádio Nicolás Chahuán, na cidade chilena de La Calera. Debaixo de um frio ...