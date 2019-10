Esporte Com renovações em curso, Atlético já forma elenco para próximo ano Nomes como GIlvan e Mike são próximos alvos da direção rubro-negra. Sete atletas já estão garantidos para temporada 2020

No Atlético, o presidente Adson Batista negocia renovações e prorrogações de contratos para que tenha base pronta para a temporada 2020, seja com o Dragão na Série A, se conseguir o acesso, ou na Série B, se fracassar na reta final do torneio em que está em 3º lugar com 49 pontos. O clube rubro-negro têm vínculos definidos com Kozlinski, Gustavo e Lucas Pereira (golei...