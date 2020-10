Esporte Com renascimento de Bruno Henrique, Flamengo pega o Athletico-PR Atacante sofreu com lesão e testou positivo para Covid-19, mas após superar problemas extracampo busca retomar forma que o fez ser peça fundamental no time carioca em 2019

A goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores, será lembrada pela atuação firme dos meninos da casa, pelo troco ao rival equatoriano, mas também pelo ressurgimento de Bruno Henrique. O atacante, peça mais que fundamental no ano mágico de 2019, ainda não engatou a sexta marcha em 2020, mas teve de conviver com questões extrac...