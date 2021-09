Esporte Com reforços e pratas da casa, Rensga busca 1º título do CBLOL Equipe goiana contrata sul-coreanos e valoriza jogadores da casa para desafiar a RED Canids na decisão do 2º split do CBLOL 2021

Principal equipe nos esportes eletrônicos (e-sports) em Goiás, a Rensga joga, a partir das 13 horas deste sábado (4), a primeira final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) na sua história. Os Cowboys, como o time é conhecido, desafiam a RED Canids, no Rio de Janeiro, em melhor de cinco jogos, que, além do título e premiação de R$ 70 mil, garante uma vag...