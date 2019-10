Esporte Com recorde de público, Fla bate CSA e mantém vantagem na ponta do Brasileirão

Depois de fazer 5 a 0 no Grêmio e garantir a classificação à final da Copa Libertadores na última quarta-feira, o Flamengo voltou ao Maracanã neste domingo e venceu o CSA por 1 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, garantido após gol do meia uruguaio Arrascaeta, o time rubro-negro chegou aos 67 pontos e seguiu com folga no topo da tabela. O segu...