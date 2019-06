Esporte Com recorde de Marta, Brasil vence a Itália e garante classificação na Copa do Mundo Seleção brasileira derrotou a equipe italiana nesta terça-feira (18), por 1 a 0, na 3ª e última rodada da fase de classificação

A seleção brasileira feminina avançou de fase na Copa do Mundo. A equipe comandada pela atacante Marta, derrotou a Itália, nesta terça-feira (18), por 1 a 0 e se garantiu entre as 16 seleções, que iniciam no decorrer desta semana a fase oitavas de final do Mundial da França. O gol do triunfo foi anotado por Marta. A camisa 10 da seleção marcou após cobrança de pê...