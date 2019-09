Esporte Com recorde de clubes, 3ª Divisão goiana começa neste sábado Campeonato dá duas vagas na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2020

A 18ª edição da 3ª Divisão do Campeonato Goiano começa neste sábado (14), com 13 participantes, um recorde no torneio. Destacam-se times tradicionais, que fizeram história na elite estadual, como Goiatuba, campeão goiano de 1992, Santa Helena, vice em 2010, e Mineiros, 3º colocado em 1993 e 2005. São seis remanescentes do campeonato do ano passado: Inhumas, Mineiros,...