Esporte Com recorde, Brasil avança para final do revezamento masculino Quarteto iguala marca sul-americana no revezamento 4x100m rasos

Com direito a igualar o recorde sul-americano ao cravar o tempo de 37s90, a equipe brasileira masculina do revezamento 4x100m avançou à final desta prova no Mundial de Atletismo, nesta sexta-feira (4), em Doha, no Catar. Essa marca continental, repetida agora, havia sido estabelecida pela última vez nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000, na Austrália. E essa passagem para a...