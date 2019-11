Esporte Com queda à Série C mais próxima, jogadores do Vila Nova lamentam empate: 'Estou com vergonha' Em mais uma decepção para o torcedor, Vila Nova só empata e pode cair domingo, na antepenúltima rodada

A situação do Vila Nova na Série B do Brasileiro segue delicada após a conclusão da 35ª rodada. Nesta quarta-feira (13), o Tigre tropeçou mais uma vez na competição nacional, ao empatar por 1 a 1 com o Guarani, e poderá cair para a Série C na próxima rodada - joga, no domingo, no Recife. Para evitar a queda no final de semana, o Vila Nova terá de derrotar o Sport...