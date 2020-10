Esporte Com quatro gols no 1º tempo, Atlético-MG goleia Vasco e abre vantagem na ponta Com a vitória, o Atlético-MG chega aos 27 pontos e abre uma vantagem de cinco pontos em cima de Internacional e Palmeiras

O Atlético-MG goleou o Vasco na noite deste domingo (4) por 4 a 1, no Mineirão, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O cruzmaltino abriu o placar com um belo gol de bicicleta de Benítez, mas foi para o intervalo já goleado. O time de Jorge Sampaoli virou o placar com Arana e Savarino e depois aumentou a vantagem com os gols de pênalti de Guga e Keno. Com a vitó...