Esporte Com provocação ao Goiás, Vila Nova anuncia contratação de atacante Nas redes sociais, o time colorado divulgou um vídeo de Hugo Sanches, novo jogador do Tigre, marcando gols na equipe esmeraldina

O Vila Nova divulgou, nesta terça-feira (1º), o acerto com o atacante Hugo Sanches. O jogador de 26 anos acertou com o Tigre até o final da Série C, no dia 31 de janeiro de 2021. O anúncio da contratação do atleta contou uma provocação ao Goiás, rival do Tigre. Em 2018, Hugo Sanches marcou dois gols na derrota, de 5 a 3, para o time esmeraldino. O duelo foi disputado no E...