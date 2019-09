Esporte Com protestos do lado de fora, Mano Menezes comanda primeiro treino no Palmeiras A atividade foi a primeira de Mano com o time dentro de campo

O primeiro dia de trabalho de Mano Menezes como técnico do Palmeiras foi nesta quinta-feira, com treino fechado na Academia de Futebol e protestos da torcida do lado de fora. A principal organizada do clube, a Mancha Alviverde, realizou uma nova manifestação contra o diretor de futebol, Alexandre Mattos, enquanto a equipe se preparava para enfrentar o Goiás, no sábado, p...