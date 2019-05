Esporte Com proposta milionária da China, Sergio Ramos anuncia que segue no Real Madrid Jogador convocou coletiva nesta quinta-feira (30) para assegurar permanência e disse que pretende aposentar no clube madridista

Ídolo e capitão do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos não vai deixar o clube nesta janela de transferências do verão europeu. Nesta quinta-feira (30), em entrevista coletiva em Madri, o jogador espanhol assegurou a sua permanência mesmo com uma proposta milionária de um time da China na mesa do presidente Florentino Pérez, com quem teve alguns desentendimentos recentemente. ...