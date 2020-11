Esporte Com proposta, Matheuzinho negocia saída do Atlético-GO À reportagem, o presidente Adson Batista disse que situação do atleta ainda não foi definida, mas as conversas continuarão depois do jogo contra o Sport, nesta segunda-feira (23)

Chamado de "xodó da torcida", o meia-atacante Matheuzinho deve deixar o Atlético-GO nos próximos dias. Reserva nesta Série A do Brasileirão, ele não foi utilizado pelo técnico Marcelo Cabo no empate com o Flamengo (1 a 1) e ficou fora da lista dos relacionados no jogo desta segunda-feira (23), diante do Sport, no Recife. Após a contratação do atacante Danilo Gomes (ex-Brasil-RS), a presença de Matheuzinho no Dragão parece estar chegando ao final, pois ele perdeu mais espaço. No elenco atual,...