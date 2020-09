Esporte Com proposta do Goiás, Leandro Barcia não enfrenta o Corinthians Caso o uruguaio entrasse em campo, chegaria a sete partidas disputadas no Brasileirão e não poderia se transferir para outra equipe da Série A

O atacante Leandro Barcia não jogará na noite desta quarta-feira (23), pelo Sport contra o Corinthians, pela abertura da 12ª rodada do Brasileirão. O atleta de 27 anos já disputou seis jogos e, caso entrasse em campo, não poderia se transferir para outro time da Série A. O Goiás fez uma proposta de compra do passe do uruguaio. A informação foi divulgada pelo site Globoe...