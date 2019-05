Esporte Com promoção para mulheres, Goiás inicia venda de ingressos para jogo contra Ceará Diretoria optou por ação como homenagem ao dia das mães

O Goiás começa na manhã desta sexta-feira (dia 10), a venda de ingressos para o jogo deste sábado (dia 11), às 21 horas, diante do Ceará, no Estádio Serra Dourada. Como a partida será às vésperas do dia das mães (domingo), a diretoria do alviverde decidiu fazer promoção destinada às mulheres - a entrada será "cortesia" (gratuita) para elas - limitada a um bilhete p...