Esporte Com promoção para mulheres, Goiás divulga valores dos ingressos para jogo contra a Chape Mulheres que estiverem usando a camisa do clube pagam o valor de 10 reais em qualquer setor do Estádio Serra Dourada

O Goiás divulgou os valores dos ingressos para o jogo contra a Chapecoense, que ocorre na próxima segunda-feira (10), no Estádio Serra Dourada, às 20 horas, pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro. As vendas terão início nesta sexta-feira (07). Os valores são de R$80,00 a cadeira e R$40,00 a arquibancada. Apresentando duas TimeManias com o Goiás como time do cor...