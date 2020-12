Esporte Com promessa de cargo no São Paulo, Muricy Ramalho deixa Globo Ex-treinador era comentarista na emissora, mas se afastou para assumir a direção de futebol do tricolor, caso Julio Casares se torne o novo presidente da equipe

Se Julio Casares for eleito presidente do São Paulo no próximo sábado (12), Muricy Ramalho será diretor de futebol do clube. O treinador tricampeão brasileiro no Morumbi (2006-2008) já deixou a Globo, em que era comentarista, segundo a própria emissora informou nesta segunda (7). Casares enfrentará Roberto Natel no pleito tricolor. Atualmente, o clube é presidido por Ca...