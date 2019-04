Esporte Com problema no joelho, Borja desfalca o Palmeiras contra o CSA em Maceió Atacante não atua pelo Palmeiras desde 23 de março, quando participou da partida contra o Novorizontino, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista

O atacante colombiano Miguel Borja será desfalque do Palmeiras na partida contra o CSA, nesta quarta-feira (1º de maio), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o jogador sofreu uma pancada no joelho durante o treino de segunda-feira (29), na Academia de Futebol, em São Paulo, e por isso ficou fora da lista de relacionados p...