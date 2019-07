Esporte Com problema na coxa direita, Ramires vai desfalcar o Palmeiras O jogador chegou ao clube em junho com uma lesão sofrida ainda na época em que atuava pelo Jiansu Suning, da China

O meia Ramires está machucado e será desfalque do Palmeiras pelos próximos jogos da temporada. Apesar de o clube não revelar o período de recuperação da lesão, o departamento médico confirmou nesta sexta-feira que o atleta de 32 anos está com um problema no tendão adutor da coxa direita e terá de continuar fora da equipe pelos próximos compromissos enquanto ficará em t...