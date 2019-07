Esporte Com problema muscular, Ralf desfalcará Corinthians por um mês Além do jogo de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ele também desfalcará o time nos jogos de ida e volta contra o Montevideo Wanderers, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, além de Fortaleza, Palmeiras e Inter

Depois de ficar de fora do treino desta sexta-feira do Corinthians, o volante Ralf realizou exames médicos e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A expectativa do departamento médico é que ele fique em tratamento por até quatro semanas. Além do jogo de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ele também desfalcará o time nos ...