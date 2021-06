Esporte Com prestígio, interino segue à frente do Vila Nova Tigre mantém Higo Magalhães no comando para duelo contra a Ponte Preta no fim de semana

O Vila Nova deve manter o técnico Higo Magalhães como interino diante da Ponte Preta, no sábado (3 de julho), pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O diretor de futebol do time colorado, o ex-atacante Carlos Frontini, disse que espera que o desempenho apresentado pelo treinador siga diante da Macaca. Não há previsão, de acordo com o dirigente, de quando um novo técnico...