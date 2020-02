Esporte Com presença de atletas e dirigentes, Pró-Atleta 2020 é lançado Programa do Governo de Goiás vai investir R$ 2,5 milhões em 2020 e contemplar 600 atletas de alto rendimento. Paradesporto terá 10% das bolsas

O Pró-Atleta 2020 foi lançada, nesta sexta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no Centro de Excelência do Esporte. O projeto comtemplará 600 atletas goianos de alto rendimento, de oito a 35 anos. O paradesporto terá 10% das bolsas. A cerimônia contou com apresentação de cronograma do projeto. Além disso, foi apresentado vídeo com depoimentos de des...