Esporte Com prazo pra contratar até sexta, Atlético-GO tenta contratar reforços Clube rubro-negro pretende se reforçar com mais dois jogadores para a disputa da Série A nacional

Os clubes que disputam as séries A, B e C têm até sexta-feira (20) para contratar e regularizar novos jogadores para a sequência das três competições nacionais. O Atlético-GO está no mercado à procura de um ou dois jogadores ofensivos, setor em que tem no elenco poucas opções.O presidente do Dragão, Adson Batista, tenta acelerar as negociações para que possa anuncia...